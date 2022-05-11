Месть перекупа: что будет с рынком подержанных авто к концу 2022 года

Мнения экспертов и пользователей «бэушек» разнятся — только в путь! Многие уверены, что лучше купить машину сейчас, пока она не подорожала вновь, другие же заняли выжидательную позицию в желаниях обзавестись подешевевшим «железным конем». Как будет на самом деле: ждать очередного повышения цен или наоборот — их мощного падения? Особенно учитывая повышенную активность перекупщиков и аферистов, выдающих себя за профессиональных помощников в выборе авто.

Портал «АвтоВзгляд» разобрался в ситуации на шатком рынке подержанных машин в России, и готов поделиться с вами вполне себе ожидаемым сценарием развития событий. О том, что делать при неимоверном желании купить себе машинку посвежее, можно узнать, прослушав наш эксклюзивный аудиоподкаст.

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