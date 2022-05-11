Месть перекупа: что будет с рынком подержанных авто к концу 2022 года

Фото из открытых источников
Вторичный авторынок России шатает из стороны в сторону. Машины то неприлично дорожают, то кокетливо дешевеют. Число предложений по продаже подержанных легковушек то растет, то коварно падает. Причем совсем не потому, что эти самые легковушки молниеносно разбирают. Причина в другом. А главное — что ждет «вторичку» во второй половине года, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Мнения экспертов и пользователей «бэушек» разнятся — только в путь! Многие уверены, что лучше купить машину сейчас, пока она не подорожала вновь, другие же заняли выжидательную позицию в желаниях обзавестись подешевевшим «железным конем». Как будет на самом деле: ждать очередного повышения цен или наоборот — их мощного падения? Особенно учитывая повышенную активность перекупщиков и аферистов, выдающих себя за профессиональных помощников в выборе авто.

Портал «АвтоВзгляд» разобрался в ситуации на шатком рынке подержанных машин в России, и готов поделиться с вами вполне себе ожидаемым сценарием развития событий. О том, что делать при неимоверном желании купить себе машинку посвежее, можно узнать, прослушав наш эксклюзивный аудиоподкаст.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, кризис, автозаводы, вторичный рынок, подержанные авто, украина, продать машину, купить машину, санкции
11 мая 2022
2