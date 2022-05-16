Автомобили Renault в России будет обслуживать АВТОВАЗ

Фото: АвтоВзгляд
Хорошо это или плохо, но обслуживать автомобили Renault в России будет АВТОВАЗ. Данное решение принято из-за перехода российских активов французской марки в государственную собственность нашей страны. Об этом заявил Минпромторг в своем официальном канале в Telegram.
Лика Затворная

Отныне 100-процентным пакетом акций «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, а без малого 68% ценных бумаг перейдут в ведение НАМИ. Остальные акции отечественного автогиганта по-прежнему останутся у «Ростеха».

«АвтоВАЗ будет обслуживать автомобили Renault на российском рынке», — официально подтвердили представители Минпромторга.

Стоит добавить, что Renault имеет полное право на обратный выкуп своей доли в течение шести последующих лет.

Между тем, столичный завод «Рено» может возобновить выпуск… «Москвичей»! Правда, это не сулит ничего хорошего. И вот, собственно, почему.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM

ТО, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, автосервис, автосалоны, техническое обслуживание
16 мая 2022
370