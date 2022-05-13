В кризис россияне раскупают подержанные «Газели» и «Буханки»

Как подсчитало другое агентство — «Автостат-Инфо» — в прошлом месяце резко рванули вверх продажи подержанных «Газелей»: автомобилей семейства Next на вторичном рынке было продано 3105 машин, что почти на 18% превысило результат прошлого года.

Продажи уазовских «Буханок» и фордовских «Транзитов» лишь немного не дотянули до прошлогодних показателей. Так что перепродажи LCV не просели, а, наоборот, выросли: в ГИБДД зафиксировано на 1,8% больше перерегистраций техники, чем годом ранее.

И это вполне объяснимо! Цены на новый комтранс подскочили весьма заметно: по данным портала «АвтоВзгляд», за новые иномарки сейчас просят около 5 млн. рублей, а «Газели» потяжелели до 3 млн. «целковых».

Поэтому народ потянулся за «вторичкой». В итоге, количество «свежих» машин на рынке стало резко сокращаться, что вынудило россиян начать «гастроли» по стране в поисках достойных подержанных автомобилей.

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