Вместо Toyota ралли «Шелковый путь» поедет на автомобилях LADA

Международное ралли «Шелковый путь−2022» пройдет по маршруту Астрахань — Москва с 7 по 16 июля. В нынешнем издании протяженность маршрута составит 4380 километров, из которых 2800 километров придется на специальные участки.

В парк обеспечения гонки войдут 20 легковых автомобилей LADA для решения различных организаторских задач — от технических инспекций трассы по пересеченной местности до перевозки грузов и гостей ралли.

Кроме того, на старте и финише гонки представители семейств XRAY, Largus и Vesta, а также внедорожники Niva Travel станут частью специального шоу для зрителей.

Кстати, что касается АВТОВАЗа, то, вопреки санкциям, российский автогигант выпустит новые «Гранту» и «Ниву». Портал «АвтоВзгляд» разъясняет, как это вообще возможно без участия Renault.

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