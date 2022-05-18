Как Renault Logan может стать новым «Москвичом»

Этот разговор происходил буквально около года назад. Но французский управленец, желая напустить тумана, тогда много теоретизировал. Дескать, в России есть достойные, но подзабытые бренды типа «Ижа» или «Москвича», а у группы Renault имеется великолепная логановская платформа Global Access. Так, может, взять и соорудить преемника «сорок первого»?

Как уверяет «Авторевю», такой проект реально существует! По информации, которую приводит издание, компания Renault действительно готовила отдельную модель на вышеупомянутой архитектуре, но — под маркой «Москвич». И, вполне возможно, именно этот автомобиль вскоре может встать на конвейер новоиспеченного Московского автомобильного завода «Москвич».

Тем более, что глава Минпромоторга открыто заявил: «заграница нам поможет». Оказывается, сама Renault приложит максимум усилий, дабы комплектующие для автомобилей LADA отныне поставлялись из других, как выразился министр, «дружественных» стран. А значит, и для перспективного «бюджетника» компоненты тоже найдутся.