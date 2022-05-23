BMW остановит автозаводы из-за ограничения поставок российского газа

Фото: АвтоВзгляд
Как сообщил топ-менеджер BMW Милан Неделькович агентству Reuters, из-за прекращения поставок российского газа в Европу производство немецких автомобилей может остановиться раз и навсегда. Причем под угрозой не только BMW, но и остальные бренды из Старого Света.
Мирон Горин

Член совета директоров и глава производственного департамента BMW Милан Неделькович заявил, что без малого 40% природного газа в Германии потребляют машиностроительные предприятия. Говоря о баварском концерне, то энергопотребление газа в минувшем году составило более 54%.

«Не только BMW, но и весь сегмент может остановиться», — прокомментировал представитель BMW.

Иными словами, в случае прекращения поставок газа из России, может закончиться история всего европейского автопрома.

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23 мая 2022
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