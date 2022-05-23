BMW остановит автозаводы из-за ограничения поставок российского газа

Член совета директоров и глава производственного департамента BMW Милан Неделькович заявил, что без малого 40% природного газа в Германии потребляют машиностроительные предприятия. Говоря о баварском концерне, то энергопотребление газа в минувшем году составило более 54%.

«Не только BMW, но и весь сегмент может остановиться», — прокомментировал представитель BMW.

Иными словами, в случае прекращения поставок газа из России, может закончиться история всего европейского автопрома.

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