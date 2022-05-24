АВТОВАЗ займется выпуском двух моделей Renault

Как сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Волжский автозавод не ограничится лишь единственной моделью с франко-румынским прошлым. Продуктовую линейку пополнит еще одна — Renault Sandero.

В результате достигнутых договоренностей сегодня можно уверенно фиксировать, что на АВТОВАЗе в перспективе будет выпускаться Renault Duster и Renault Sandero, — цитирует слова чиновника ТАСС.

А вот новейший Renault Logan, который уже успели «обкатать» не только в цехах АВТОВАЗа, но и на испытательном полигоне, вероятно, на конвейер встанет отнюдь не под брендом LADA. Автомобиль, судя по всему, пропишется на бывшем заводе «Рено Россия» в Москве, а нарекут его исконно русским модельным именем «Москвич».

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