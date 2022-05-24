Новый президент АВТОВАЗа объявил о возобновлении производства автомобилей LADA

По словам свежеиспеченного вазовского президента, производство на заводе будет запущено в начале следующего месяца. Причем всего модельного ряда.

Между тем, еще до прихода нового начальника рабочие неоднократно проявляли беспокойство о дальнейшей судьбе кадров в штате АВТОВАЗа. Видимо, поэтому Максим Соколов заявил, что сохранение коллектива является приоритетной задачей.

Напомним, что занявший пост главы АВТОВАЗа чиновник уже успел пообещать народу новые модели. Вот только какие и когда они появятся, сообщить не удосужился. Скорее всего, он о об этом пока не знает и сам. А вот экспертам портала «АвтоВзгляд» на сей счет уже кое-что известно: подробнее о будущем автомобилей LADA можно узнать здесь.

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