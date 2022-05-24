Как АВТОВАЗ отреагировал на слухи про новую LADA Duster

Фото производителя.
Только глухой не слышал, что сборку кроссоверов Renault Duster начали спешно переносить из Москвы, где вполне успешный завод «Рено Россия» вдруг стал «Москвичом» без ясных перспектив. Причем переносить стали на АВТОВАЗ. Портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, как скоро бывший кроссовер «Рено» превратится в «Ладу».
Ефим Розкин

Стоит признать, что АВТОВАЗ всегда крайне аккуратно комментирует любые события. В частности, сейчас из Тольятти по поводу будущей LADA Duster пришло осторожное сообщение, что «официально АВТОВАЗ не подтверждает эти сведения».

Между тем, в Сети уже вырос другой слух: якобы вместо мощных моторов — турбированого и атмосферного, что приходили из Европы — кроссовер получит чисто вазовский 1.8, который известен по «Весте». Правда, ни одного достоверного подтверждения этой информациий нет.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе АВТОВАЗа, за неделю, которая прошла после передачи французских активов новым российским собственникам, «подобное решение принять попросту невозможно».

Фото производителя.

От себя добавим, что если переезд «Дастера» из столицы действительно случится, то его будут выпускать на линии В0, где основными «хозяевами» считаются LADA Largus и Renault Logan, также построенные на европейской платформе Global Access.

Что касается автокомпонентов, необходимых для срочной «русификации» популярного «бюджетника», то, помимо Румынии, SUV марки Renault делают и в других странах — Нигерии, Индии, Колумбии и Бразилии. Так что детали теоретически можно будет заказывать оттуда.

Вообще, если верить главе Минпромторга, в основу будущих моделей LADA лягут исключительно российские технологии и наработки, включая платформы, созданные отечественными специалистами. Но есть сомнения, что громкие слова обернутся делами.

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24 мая 2022
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