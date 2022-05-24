Как АВТОВАЗ отреагировал на слухи про новую LADA Duster

Стоит признать, что АВТОВАЗ всегда крайне аккуратно комментирует любые события. В частности, сейчас из Тольятти по поводу будущей LADA Duster пришло осторожное сообщение, что «официально АВТОВАЗ не подтверждает эти сведения».

Между тем, в Сети уже вырос другой слух: якобы вместо мощных моторов — турбированого и атмосферного, что приходили из Европы — кроссовер получит чисто вазовский 1.8, который известен по «Весте». Правда, ни одного достоверного подтверждения этой информациий нет.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе АВТОВАЗа, за неделю, которая прошла после передачи французских активов новым российским собственникам, «подобное решение принять попросту невозможно».