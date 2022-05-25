Mercedes-Benz начал закрывать дилерские центры

Как сообщает Automotive News, ссылаясь на вице-президента марки по коммуникациям Беттину Фетцер, Mercedes-Benz намерен сделать акцент на прямые продажи, что, в частности, позволит сэкономить денежные средства компании. По словам топ-менеджера, авторитетному бренду крупные дилеры не нужны.

Кроме того, немцы планируют нарастить продажу автомобилей через интернет. Согласно прогнозам, скоро каждый четвертый «Мерседес» будут покупать именно он-лайн.

В настоящий момент Mercedes-Benz располагает более 6000 автосалонов и около 1000 из них — в Германии.

Кстати сказать, с началом российской спецоперации на Украине и введения санкций коллективным Западом против нашей страны немецкий автопром стал испытывать серьезные сложности. Эксперты уверены, что европейская автомобильная индустрия может «закончиться» раз и навсегда.

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