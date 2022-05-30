В России создали крутой трансформер из экскаватора-погрузчика

Премьера экскаватора-погрузчика AGB 3CR от российской компании AGB Construction Machinery состоялась на минувшей выставке CTT EXPO 2022, которую посетил обозреватель «АвтоВзгляда».

Машина будет доступна с тремя вариантами двигателей, один из которых — 4,5-литровый мотор Cummins QSB, произведенный на «камазовском» заводе в Набережных Челнах.

Глубина копания AGB 3CR — 5990 мм, а масса «здоровяка» — 8400 кг. Солидно, ничего не скажешь. Кстати, у машины равновеликие колеса, высокопроизводительная система охлаждения двигателя и гидравлической системы, а также комфортабельная кабина. Предусмотрена гидравлическая линия под навесное оборудование и быстросъемная каретка для его замены.

Стоит добавить, что это не просто экскаватор-погрузчик, но и огромный трансформер, который легко превращается в многофункциональный универсальный комплекс благодаря возможности использовать различное навесное оборудование. К примеру, ковш-смеситель, вилы на фронтальный ковш, дорожную щетку, гидромолот, гидробур и многое другое.

«Российский рынок столкнулся с уходом иностранных корпораций, отсутствием качественной функциональной техники, дефицитом запасных частей и срывом сроков поставок от зарубежных поставщиков. Поэтому главной задачей становится импортозамещение в отношении промышленного производства. Технические возможности техники AGB позволяют потребителю полностью отказаться от импортной техники. И мы планируем укрепление и увеличение наших позиций на российском рынке», — прокомментировал «АвтоВзгляду» генеральный директор, руководитель проекта AGB Construction Machinery, Кулик Кирилл.

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