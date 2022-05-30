Автоблогер Эрик Давидыч кинул известного бизнесмена на деньги и дорогой кроссовер

Как заявил г-н Теплов, в декабре 2021 года на отдыхе в ОАЭ автоблогер Эрик Давидыч предложил супруге бизнесмена выкупить принадлежащий ей BMW X5M Competition за 10 000 000 рублей. Автомобиль семьей не использовался и готовился к продаже за 11 700 000 рублей, однако «по дружбе» бизнесмен согласился отдать машину с увесистой скидкой. Правда, денег от «быстрого грузина» он не получил до сих пор.

По словам г-на Теплова, Эрик долгое время не выходил на связь, а затем и вовсе стал угрожать. Правда, после того, как на блогера было подано заявление в полицию, вернуть деньги он все-таки согласился. Однако решать ситуацию в досудебном порядке семья уже, видимо, перехотела. Адвокат потерпевшей стороны Никита Некрасов увидел в действиях ранее судимого Эрика Китуашвили признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, составляет до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в 2016 году основатель автосообщества Smotra уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и даже успел «отсидеть». Независимые эксперты, а также некоторые коллеги блогера по цеху уверены, что спустя некоторое время, проведенное за решеткой, Давидыч согласился «работать» на правоохранительные органы. За это, собственно, завербованный лидер мнения и был освобожден из мест заключения.

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