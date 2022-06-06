Кроссовер Geely Coolray вернул себе звание самого продаваемого «китайца» в России

Более того: вернул себе статус самого продаваемого «китайца» на российском рынке компактный кроссовер Geely Coolray. Автомобиль разошелся в мае тиражом в 473 экземпляра, а всего официальными дилерами «Джили» клиентам было передано без малого 1000 машин, среди которых купе-кроссовер Tugella и свеженькие Atlas Pro.

Напомним, что Geely Coolray представлен у нас в пяти вариантах исполнения, включая новую специальную серию NERO, которая щеголяет а-ля спортивным стайлингом и модным черным декором. Цены на модель стартуют от 1 879 990 рублей с учетом акции. Вот только дилеры не очень-то ее предлагают покупателям. Скорее, наоборот: продавцы задирают цены на авто до неприличия. А почему бы и нет, если их берут.

Кстати, о выходе на российский рынок на днях объявила еще одна китайская марка — Logem, представившая нашему брату сразу две новинки: кроссовер и минивэн. Портал «АвтоВзгляд» изучил перспективы этих автомобилей и готов поделиться впечатлениями.

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