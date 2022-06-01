Какие авто и как покупать в эпоху дефицита и роста цен

С грузовиками всех форматов ситуация тоже аховая. Общие продажи тяжелого комтранса просели на 44%, а рынок новых LCV, то есть легкого коммерческого транспорта, фактически рухнул: на учет, как уверяет агентство «Автостат», встало меньше 5000 машин! Это на 65% меньше, чем годом ранее. И шансов, что май окажется более удачным, не так уж и много… Наоборот, аналитики предрекают еще более глубокое падение.
Вытащить отечественный авторынок из этой пропасти запросто могли бы корпоративные продажи. Ведь людям всегда нужен транспорт! Особенно сейчас, когда импортозамещение, наконец, стало вполне осязаемым процессом. Промышленники активно осваивают выпуск новой продукции, которая должна заменить иностранные товары. А для доставки, разумеется, нужны грузовики и фургоны. Вот только купить новый автомобиль — особенно коммерческий — сейчас практически невозможно. Как минимум потому, что Евросоюз ввел очередной пакет санкций, запретив экспортировать грузовики в Россию. А потому отечественные перевозчики начали спешно искать доступную альтернативу технике «большой европейской семерки», куда входят Volvo, MAN, Scania, Mercedes, DAF, Iveco и Renault.
Этой альтернативой оказались «китайцы», белорусские МАЗы, а также наши «Уралы» и КамАЗы. Которые, однако, весьма заметно подорожали: в прошлом году двухосный тягач КамАЗ−54901 стоил порядка 7 000 000, а сейчас аналогичные машины предлагаются дилерами по цене от 13 до 16 миллионов рублей. Подержанный комтранс иностранных марок недавно подорожал не менее резко.
Центробанк, который должен помогать экономике, наоборот, поставил подножку бизнесу, подняв ключевую ставку до рекордных 20% (сейчас планка плавно опускается, но все равно остается запредельно высокой). Поэтому заемные деньги стали «дорогими». Соответственно, ни в кредит, ни в лизинг покупать машины не имеет смысла — такое приобретение будет окупаться очень и очень долго. Если вообще когда-нибудь окупится…
Чтобы спасти ситуацию, тем же лизинговым компаниям приходится действовать своими силами, без поддержки со стороны чиновников. Например, «Газпромбанк Автолизинг» волевым решением снизил процентные ставки на лизинг всех типов техники. В компании ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки, а потому нынешний пересмотр тарифной политики можно считать своеобразной «игрой на опережение».
А вот еще один пример того, что частники действуют мудрее и оперативнее властей — в поддержке вторичного рынка. По данным «Автостата», соотношение новых и подержанных авто сейчас достигло рекордных значений: на каждую проданную дилером машину без пробега приходится сразу четыре сделки на «вторичке»! Вот только юридическим лицам приобрести бэушку крайне трудно. Объясним. Как правило, из-за особенностей налогообложения, кредитные организации финансируют сделки по технике, что прежде принадлежала юрлицам. А это мизерная — буквально 2—3% — доля всего рынка. Но опять же: некоторые лизинговые компании придумали, как решить проблему. Они готовы приобрести автомобили, которыми ранее владели физические лица, но при условии, что их продает дилер.
Кстати, о дилерах. Мы уже говорили, что китайские марки сейчас предпринимают максимум активностей, чтобы захватить сердца россиян. Весьма любопытный пример — это действия марок Chery и Exeed, которые готовы давать скидку для юрлиц и предпринимателей до 21%, если лизинговая сделка проходит через «Газпромбанк Автолизинг». В этом случае дополнительную экономию обеспечит скидка на топливо.
В общем, все как обычно: пока чиновники всех рангов уверенно вещают про поддержку бизнеса и программы импортозамещения, обещают скорый рост экономики, больше всего для этого самого роста делают отнюдь не власти, а сам бизнес. Порой для этого приходится изобретать весьма нетривиальные схемы, вроде «возвратного лизинга» — этот механизм, на секундочку, может заменить собой традиционные кредиты. Как это работает? Транспорт выкупается лизинговой компанией, которая одновременно заключает договор лизинга. Смена собственника происходит лишь на бумаге: по факту лизингополучатель продолжает эксплуатировать имущество, а по окончании договора вновь возвращает его себе. Элегантно, не правда ли?
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