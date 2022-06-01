Какие авто и как покупать в эпоху дефицита и роста цен

С грузовиками всех форматов ситуация тоже аховая. Общие продажи тяжелого комтранса просели на 44%, а рынок новых LCV, то есть легкого коммерческого транспорта, фактически рухнул: на учет, как уверяет агентство «Автостат», встало меньше 5000 машин! Это на 65% меньше, чем годом ранее. И шансов, что май окажется более удачным, не так уж и много… Наоборот, аналитики предрекают еще более глубокое падение.

Вытащить отечественный авторынок из этой пропасти запросто могли бы корпоративные продажи. Ведь людям всегда нужен транспорт! Особенно сейчас, когда импортозамещение, наконец, стало вполне осязаемым процессом. Промышленники активно осваивают выпуск новой продукции, которая должна заменить иностранные товары. А для доставки, разумеется, нужны грузовики и фургоны. Вот только купить новый автомобиль — особенно коммерческий — сейчас практически невозможно. Как минимум потому, что Евросоюз ввел очередной пакет санкций, запретив экспортировать грузовики в Россию. А потому отечественные перевозчики начали спешно искать доступную альтернативу технике «большой европейской семерки», куда входят Volvo, MAN, Scania, Mercedes, DAF, Iveco и Renault.

Этой альтернативой оказались «китайцы», белорусские МАЗы, а также наши «Уралы» и КамАЗы. Которые, однако, весьма заметно подорожали: в прошлом году двухосный тягач КамАЗ−54901 стоил порядка 7 000 000, а сейчас аналогичные машины предлагаются дилерами по цене от 13 до 16 миллионов рублей. Подержанный комтранс иностранных марок недавно подорожал не менее резко.