Упрощенная LADA Granta поможет возродить «заряженную» Granta Sport

О том, что в Тольятти готовятся возрождать выпуск Granta Sport на базе упрощенной комплектации Classiс, сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль». Если сведения подтвердятся, то мы снова увидим дешевые «заряженные» седаны на дорогах страны.

Напомним, что LADA Granta Sport появилась в прошлом десятилетии. Но после того, как семейство пережило рестайлинг, завод решил не возобновлять производство спортивной модификации, начав выпуск более дорогой Vesta Sport. Теперь сложилась ситуация, при которой подразделение LADA Sport оказалось без донорской модели, ведь в «Весте» куда больше импортных комплектующих, чем в «Гранте». Вот, видимо, тольяттинцы и решились на постройку новой Granta Sport.

Вероятно, технические характеристики такого седана будут отличаться от тех, что были ранее. Отсутствие подушки безопасности водителя и электронных систем может привести к тому, что в салоне автомобиля появится спортивное кресло с четырехточечными ремнями безопасности. А еще могут внедрить и каркас безопасности. Эти гоночные «фишки» будут выгодно отличать модель от всего, что сейчас есть на рынке, а фанаты скорости будут только приветствовать такие доработки. Кстати, с их помощью уровень безопасности седана может стать много выше.

Что касается мотора, то Granta имеет шанс получить форсированный «атмосферник» объемом 1,6 литра и мощностью 120 л. с. Вероятно, будет доработана подвеска и тормоза.

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