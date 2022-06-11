5 насекомых в салоне автомобиля, из-за которых можно попасть в больницу

Шершень
Оса
Еще одни незваный гость, который отличается суровым норовом. Здесь ситуация похожа: осу элементарно разозлить и спровоцировать ее агрессию. Яд ос оказывает токсическое действие и может вызвать тяжелые аллергические реакции. Вечером может подняться температура и появиться отек.
Слепень
Эти насекомые летят на тепло и часто облепляют раскаленную на жаре машину. Жалят они очень больно, а на месте укуса появляется уплотнение и покраснение. И все бы ничего, но слепни — переносчики опасных болезней — туляремии и филяриоза. Поэтому после укуса хорошо бы обратиться к врачу. Особенно если появилось покраснение и припухлость.
Клещ
Его можно принести в салон после обычной прогулки. Как правило, клещи падают на ноги, а затем начинают карабкаться вверх. Клещ может искать место, где кожа более тонкая в течение нескольких часов. То есть времени, за которое водитель доедет с дачи до дома вполне хватит, чтобы насекомое присосалось. Укуса водитель не почувствует, потому что в слюне у клеща есть обезболивающее вещество. А со слюной в кровь могут попасть возбудители таких смертельно опасных болезней как энцефалит и болезнь Лайма.
Овод
Эта большая муха не кусается, зато носится по салону и отвлекает внимание водителя от дороги. Выгнать ее тоже не так просто. Если, скажем, комаров может выдуть потоками воздуха, опустив стекла при движении, то крупная муха сильнее и может забиться в район заднего стекла. Тогда она оттуда никуда не денется и будет дальше надоедать водителю. В результате человек отвлечется, что грозит возникновением опасной ситуации.
Но это не все. Оводы активно откладывают большое количество личинок — этим и опасны. Самка овода «выбрызгивает» личинки на слизистые животных — в глаза или ноздри. В теории подобное она может сделать и с человеком. Если такое произошло, немедленно промойте глаза.
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