5 насекомых в салоне автомобиля, из-за которых можно попасть в больницу

Фото: flickr.com (ok.niolex)
Лето — пора дач и поездок на природу. В таких условиях водители становятся беспечны. Свою лепту вносит и жара, заставляя открывать двери автомобиля на распашку. Таким образом, в салон проникают привычные многим насекомые, которые на самом деле оказываются очень опасными. О том, какие летучие и ползучие гады, особенно опасны в салоне автомобиля, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Шершень

Этот «летун» самый крупный, потому с него и начнем. Многие путают шершня с осой, хотя у них лишь небольшое сходство. Шершень крупнее и не такой злобный. Но, оказавшись в салоне автомобиля, его обязательно захотят выгнать, будут махать руками и разозлят. Вот тогда он может укусить. Если у человека есть аллергия на пчелиный яд, такой укус будет опасным для жизни. Поэтому после инцидента надо обязательно принять антигистаминное средство.

Оса

Еще одни незваный гость, который отличается суровым норовом. Здесь ситуация похожа: осу элементарно разозлить и спровоцировать ее агрессию. Яд ос оказывает токсическое действие и может вызвать тяжелые аллергические реакции. Вечером может подняться температура и появиться отек.

Слепень

Эти насекомые летят на тепло и часто облепляют раскаленную на жаре машину. Жалят они очень больно, а на месте укуса появляется уплотнение и покраснение. И все бы ничего, но слепни — переносчики опасных болезней — туляремии и филяриоза. Поэтому после укуса хорошо бы обратиться к врачу. Особенно если появилось покраснение и припухлость.

Фото: АвтоВзгляд

Клещ

Его можно принести в салон после обычной прогулки. Как правило, клещи падают на ноги, а затем начинают карабкаться вверх. Клещ может искать место, где кожа более тонкая в течение нескольких часов. То есть времени, за которое водитель доедет с дачи до дома вполне хватит, чтобы насекомое присосалось. Укуса водитель не почувствует, потому что в слюне у клеща есть обезболивающее вещество. А со слюной в кровь могут попасть возбудители таких смертельно опасных болезней как энцефалит и болезнь Лайма.

Овод

Эта большая муха не кусается, зато носится по салону и отвлекает внимание водителя от дороги. Выгнать ее тоже не так просто. Если, скажем, комаров может выдуть потоками воздуха, опустив стекла при движении, то крупная муха сильнее и может забиться в район заднего стекла. Тогда она оттуда никуда не денется и будет дальше надоедать водителю. В результате человек отвлечется, что грозит возникновением опасной ситуации.

Но это не все. Оводы активно откладывают большое количество личинок — этим и опасны. Самка овода «выбрызгивает» личинки на слизистые животных — в глаза или ноздри. В теории подобное она может сделать и с человеком. Если такое произошло, немедленно промойте глаза.

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авария, ДТП, автопутешествие, дорога
13 июня 2022
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