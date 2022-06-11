5 насекомых в салоне автомобиля, из-за которых можно попасть в больницу

Клещ

Его можно принести в салон после обычной прогулки. Как правило, клещи падают на ноги, а затем начинают карабкаться вверх. Клещ может искать место, где кожа более тонкая в течение нескольких часов. То есть времени, за которое водитель доедет с дачи до дома вполне хватит, чтобы насекомое присосалось. Укуса водитель не почувствует, потому что в слюне у клеща есть обезболивающее вещество. А со слюной в кровь могут попасть возбудители таких смертельно опасных болезней как энцефалит и болезнь Лайма.

Овод

Эта большая муха не кусается, зато носится по салону и отвлекает внимание водителя от дороги. Выгнать ее тоже не так просто. Если, скажем, комаров может выдуть потоками воздуха, опустив стекла при движении, то крупная муха сильнее и может забиться в район заднего стекла. Тогда она оттуда никуда не денется и будет дальше надоедать водителю. В результате человек отвлечется, что грозит возникновением опасной ситуации.

Но это не все. Оводы активно откладывают большое количество личинок — этим и опасны. Самка овода «выбрызгивает» личинки на слизистые животных — в глаза или ноздри. В теории подобное она может сделать и с человеком. Если такое произошло, немедленно промойте глаза.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM