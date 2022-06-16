Челябинский трубопрокатный завод начнет производство модного троллейбуса

У троллейбуса «Синара−6254» — низкопольный кузов, который удивляет огромной площадью остекления и ультрасовременным дизайном. В салоне установлены 37 сидений — это считается лучшим показателем среди пассажирских машин такого класса.

Производитель умолчал, каким двигателем оснащена электрическая новинка. Но уточнил, что модель способна проехать на автономном ходу до 80 километров, а время быстрой зарядки аккумуляторов составляет 30 минут.

Главной площадкой по выпуску такой техники станет Челябинский трубопрокатный завод. Что вполне логично: в этом городе «Синара» оформила концессию на троллейбусную сеть! Всего по улицам столицы Южного Урала будут курсировать 168 «рогатых».

Любопытно, что эксперимент по передаче сетей электротранспорта частным инвесторам планируется провести и в других городах страны. Но сначала доказать эффективность подобной схемы предстоит именно Челябинску.

И продолжая тему общественного транспорта. В прошлом году КамАЗ представил новый среднетоннажный бескапотник под названием «Компас». А впереди ее ждут интересные перспективы превратиться в… автобус.

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