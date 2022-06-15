Почему крах российского авторынка откладывается

Фото avtovzglyad.ru
Наивно надеяться, что после совещания Президента РФ в рамках «Санкт-Петербургского экономического форума» (ПМЭФ) с боссами отечественного автопрома и чиновниками, за его развитие ответственными, ситуация на отечественном авторынке наладится или хотя бы нормализуется. Однако, уверены эксперты портала «АвтоВзгляд», даже без «монаршего» участия в решении проблем, с которыми столкнулась отрасль, подвижки к лучшему произойдут и более того — уже происходят.
Портал «АвтоВзгляд»

Хотя, конечно, итоги майских автопродаж откровенно пугают — падение составило 83,5% по сравнению с маем 2021 года. Хотя, на самом деле, ситуация чуть лучше,По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) было продано 24 268 новых авто, однако на учет в ГИБДД поставлено… 27 458 новых легковушек. Откуда, спрашивается, лишние дровишки? То есть, похоже, Марка Твена можно поправить: кроме лжи, наглой лжи и статистики еще есть статистика российского авторынка, Лукавее которой только, наверное, ужастики «зеленых» о будущем планеты, если мир не станет безуглеродным.

Иными словами, авторынок России еще скорее жив, чем мертв и, что самое интересное, начинает медленно, очень медленно, но выздоравливать. Во-первых, ему явно пойдет на пользу сильнодействующее «лекарство» в виде упрощенной LADA Granta Classic, то появится в продаже уже в июле (цена даже с дилерскими накрутками не должна превысить 800 000 рублей).

За «Грантой» должны подтянуться упрощенные «Нивы», а там, глядишь, и «Ларгус» с «Вестой» подтянутся плюс столь же «облегченные» модели УАЗ. Ну и, разумеется, в чудесном новом мире заметно активизировались наши друзья-китайцы. Эти хотя и дерут три шкуры, но зато предлагают реальные машины. Ну и подержанные иномарки уже хлынули в страну почти полноводными реками.

Впрочем, более подробно о том, почему слухи о скорой кончине российского авторынка сильно преувеличены, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд» (послушать его можно здесь).

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15 июня 2022
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