Под маркой «Беларус» выпустили крутой дизельный мотоблок

Новинку оснастили одноцилиндровым четырехтактным дизелем китайской марки Weima. У него — непосредственный впрыском топлив и система воздушного охлаждения. При рабочем объеме 418 «кубиков» мотор развивает 9 л. с. максимальной мощности.

У мотоблока 4 передачи переднего и 2 ступени заднего хода. При движении вперед 176-килограмовая машина может разогнаться до 11,4 км/ч, а масса буксируемого прицепа составляет 300 кг.

При желании BELARUS−09D можно оснастить электрическим стартером, блокировкой дифференциала и другими опциями. Например, пластиковым капотом, крыльями и «кенгурятником».

Сейчас модель проходит процедуру сертификации. Стоить дизельный мотоблок будет на уровне бензиновых аналогов, то есть порядка 150 000 рублей.

Между тем, Минский тракторный завод начал выпуск новой продукции — глазированных сырков и мороженого. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, зачем флагман белорусского машиностроения вдруг занялся, мягко говоря, непрофильными товарами.