Для грузовиков КамАЗ подобрали совершенно новый двигатель

Сейчас КамАЗ вынужден оснащать свои грузовики классической V-образной «восьмеркой», которая тяжелее и прожорливее рядного «Камминса». Поэтому грузовой автогигант решил подобрать альтернативный вариант — им оказался китайский турбодизель Weichai.
Для справки, агрегатами Weichai давно оснащаются белорусские МАЗы. Более того, под Минском работает завод, что собирает такие моторы! Перевозчики хвалят «поднебесный» ДВС за высокие надежность и энерговооруженность при низких эксплуатационных затратах.
Что касается КамАЗа, то первый грузовик, оборудованный «Вейчаем», по заказу автозавода построил производитель спецтехники РИАТ из Набережных Челнов. Машину на пробу взяли одну из самых популярных — вездеход КамАЗ−43118.
Сейчас опытный экземпляр проходит заводские тесты, а в июле его отправят на государственные сертификационные испытания. Под кабиной скрывается двигатель WP10, который по мощности подходит большинству модификаций КамАЗа.
И продолжая тему комтранса. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии ввело запрет на экспорт из страны Восходящего солнца грузовиков, самосвалов и бульдозеров на территорию Россию. Портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, чем это грозит нашей стране.