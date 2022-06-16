Для грузовиков КамАЗ подобрали совершенно новый двигатель

Фото производителя.
В 2006 году российский КамАЗ и американский Cummins открыли совместное предприятие по выпуску дизельных двигателей. 6-цилиндровые моторы серии ISBe оказались настолько удачными, что 90% самосвалов КамАЗ−65115 оснащались именно ими! Но недавно Cummins вышел из состава совместного предприятия.
Алексей Кованов

Сейчас КамАЗ вынужден оснащать свои грузовики классической V-образной «восьмеркой», которая тяжелее и прожорливее рядного «Камминса». Поэтому грузовой автогигант решил подобрать альтернативный вариант — им оказался китайский турбодизель Weichai.

Для справки, агрегатами Weichai давно оснащаются белорусские МАЗы. Более того, под Минском работает завод, что собирает такие моторы! Перевозчики хвалят «поднебесный» ДВС за высокие надежность и энерговооруженность при низких эксплуатационных затратах.

Фото производителя.

Что касается КамАЗа, то первый грузовик, оборудованный «Вейчаем», по заказу автозавода построил производитель спецтехники РИАТ из Набережных Челнов. Машину на пробу взяли одну из самых популярных — вездеход КамАЗ−43118.

Сейчас опытный экземпляр проходит заводские тесты, а в июле его отправят на государственные сертификационные испытания. Под кабиной скрывается двигатель WP10, который по мощности подходит большинству модификаций КамАЗа.

И продолжая тему комтранса. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии ввело запрет на экспорт из страны Восходящего солнца грузовиков, самосвалов и бульдозеров на территорию Россию. Портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, чем это грозит нашей стране.

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16 июня 2022
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