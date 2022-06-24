В Россию может приехать обновленный кроссовер Toyota RAV4

Если говорить про кузов, то обновленный «Равик» можно будет узнать по новым вариантам окраски. Для всех комплектаций, кроме Adventure, о которой портал «АвтоВзгляд» уже писал, предложат «колор» Platinum White Pearl. Кроме того, будут и двухцветные варианты оформления Platinum White Pearl с добавлением Midnight Black Metallic.

В салоне появилась цифровая «приборка» диагональю 12,3 дюйма. Она входит во все комплектации RAV4, кроме базовой. Последней положены аналоговые шкалы и семидюймовый экран.

В центре передней панели покупатели увидят новый информационно-развлекательный комплекс с сенсорным экраном диагональю 10,5 дюйма. Напомним, что раньше, в зависимости от оснащения, он был семи- или восьмидюймовым.

Что касается моторной гаммы, то она не изменилась. В Европе — это несколько вариантов гибридных силовых установок, а для России, вероятнее всего, оставят традиционные моторы.