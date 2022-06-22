Почему скоро у российских автовладельцев начнутся проблемы с подвесками машин

Начнем с того, что в конструкции передней подвески подавляющего большинства легковых машин применяют так называемую схему МакФерсон. Мало кто знает, что это самый дешевый тип ходовой, потому как используют минимум запчастей и узлов: амортизаторная стойка, поворотный кулак, поперечный рычаг и стабилизатор поперечной устойчивости. Конструкция отличается небольшой массой, но инженерам этого мало. В результате даже на бюджетных машинах появляются, например, стойки из карбона. Если неудачно попасть в яму, то такой рычаг не погнется, а расколется. То есть, автомобиль придется ставить на прикол.

Это частный случай, а есть у МакФерсона и общий недостаток. Если такую ходовую часто «пробивает», то со временем в точках крепления стоек образуются трещины от усталости металла. Именно поэтому подобную схему не применяют на внедорожниках. Раньше водители об этом не задумывались, ведь запчастей было в достатке. Зато сейчас проблема встанет остро, так как дороги ровнее не стали, особенно в регионах. Да и водительские привычки наши граждане не меняют, предпочитая «отжигать» на трассе. Добавился и дефицит запчастей. Так, издание РБК сообщает, что около 30–35% техцентров сейчас испытывают сложности с теми или иными комплектующими. Дефицит коснулся амортизаторов, частей подвески, электроники и других узлов.