Автозавод «Урал» выпустит новейший грузовик для «дальнего боя»

В ближайшие годы «Урал» закажет на стороне разработку следующего поколения бескапотной кабины, которая должна быть универсальной и недорогой. Как предполагает Drom, созданием кабинного модуля займется компания из Китая или Индии.

Соответственно, под свежую кабину будет создан принципиально новый грузовик — с колесной формулой 4х2, задней пневматической подвеской и двускатной ошиновкой ведущей оси. Ему предстоит бросить вызов магистральным тягачам марки КамАЗ.

Можно предсказать, что новинка примерит 6-цилиндровый мотор ЯМЗ отдачей 360 сил, китайскую коробку передач Fast Gear, но мосты будут собственного производства — в Миассе возведут сверхсовременную линию по выпуску деталей трансмиссии.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», новую кабину «Урал» планировал получить не позднее 2024 года, но сейчас, очевидно, срок придется сдвинуть на 2025—2026 годы.