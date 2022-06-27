Почему автопромышленник Вадим Швецов избавился от Ульяновского автозавода

Итак, 76,7% акций «Соллерс Авто», принадлежащей «Соллерс Груп» Вадима Швецова, проданы созданной буквально 10 дней назад компании «Альтер Инвест». Согласно регистрационным данным, ООО «Альтер Инвест» на 39,5% принадлежит главе Ульяновского автозавода и «Соллерс Форд» Адилю Ширинову. Чуть меньше, — 35,5% акций, — в собственности гендиректора «Соллерс Авто» и «Соллерс Груп» Николая Соболева. Еще 20% «Альтер Инвест» владеет замгендиректора «Соллерс Авто» Зоя Каика. Оставшиеся 5% отошли заместителю гендиректора по правовым вопросам «Соллерс Авто» Виктору Хвесене.

Сделка купли-продажи, по данным источников «Коммерсанта», была не номинальной, а вполне денежной. Известно, что на ее момент капитализация «Соллерс Авто» на Мосбирже составляла 5,8 млрд. рублей. Следовательно, сменивший собственника пакет акций «Соллерс Авто» оценивался примерно 4,5 млрд. рублей.