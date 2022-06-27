Почему автопромышленник Вадим Швецов избавился от Ульяновского автозавода

фото globallookpress.com
Вадим Швецов формально больше не имеет никакого отношения к Ульяновскому автомобильному заводу. Он продал контрольный пакет акций «Соллерс Авто» четырем топ-менеджерам «Соллерс Груп». Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Максим Строкер

Итак, 76,7% акций «Соллерс Авто», принадлежащей «Соллерс Груп» Вадима Швецова, проданы созданной буквально 10 дней назад компании «Альтер Инвест». Согласно регистрационным данным, ООО «Альтер Инвест» на 39,5% принадлежит главе Ульяновского автозавода и «Соллерс Форд» Адилю Ширинову. Чуть меньше, — 35,5% акций, — в собственности гендиректора «Соллерс Авто» и «Соллерс Груп» Николая Соболева. Еще 20% «Альтер Инвест» владеет замгендиректора «Соллерс Авто» Зоя Каика. Оставшиеся 5% отошли заместителю гендиректора по правовым вопросам «Соллерс Авто» Виктору Хвесене.

Сделка купли-продажи, по данным источников «Коммерсанта», была не номинальной, а вполне денежной. Известно, что на ее момент капитализация «Соллерс Авто» на Мосбирже составляла 5,8 млрд. рублей. Следовательно, сменивший собственника пакет акций «Соллерс Авто» оценивался примерно 4,5 млрд. рублей.

фото globallookpress.com

На новостях о продаже биржевые котировки акций «Соллерс» выросли на 8,24%. Согласно неофициальным данным, Вадим Швецов уже достаточно давно с большой прохладой относится к своему автомобильному активу под названием УАЗ. Еще прошлом году был, фактически, «похоронен» проект «Русского Прадо» — разработка нового поколения ульяновских полноприводных автомобилей. Параллельно завод лишился, например, своего автополигона, который «оптимизаторы» из «Соллерс» сочли непрофильным активом.

Хотя без полигонных испытаний физически невозможно создавать новые машины и модернизировать старые модели. После событий конца февраля, УАЗ попал под западные санкции, поскольку является поставщиком автотехники для российской армии. Возможно, что это событие, как и проблемы с выпуском автомобилей из-за плачевного положения с поставками комплектующих на конвейер УАЗа, окончательно превратили его в обузу для «Соллерс» и г-на Швецова.

авторынок
27 июня 2022
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