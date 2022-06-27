BMW выпустит загадочную M-модель до конца 2022 года

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В этом году BMW празднует 50 лет со дня основания спортивного подразделения M GmbH. Это событие пышно отмечают в Гудвуде на Фестивале скорости. Сейчас там официально представили новейший универсал M3 Touring, а также пообещали еще одну загадочную новинку, о которой пока мало, что известно.
Виктор Васильев

Вице-президент по маркетингу BMW M Тимо Реш рассказал, что в течение этого года компания представит еще одну модель с шильдиком М на кузове.

Пока никакой официальной информации о новинке нет. Однако если верить доводам ряда интернет-изданий, речь идет о преемнице модели BMW 3.0 CSL, которую построят на базе купе M4 CSL. По части техники изменений ожидается не так много, а вот кузов будет полностью новым.

Трехлитровый наддувный мотор, развивающий на BMW M4 CSL 550 сил форсируют до 600 л. с. Восьмиступенчатый «автомат» M Steptronic заменят «механикой». Причем это будет безальтернативная «коробка».

Ожидается также, что модель выпустят тиражом всего в 50 экземпляров, каждый из которых будет стоить около 750 000 евро. Что ж, на Рублевке оценят…

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27 июня 2022
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