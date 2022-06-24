К каким неисправностям приведет поломка копеечного датчика положения дроссельной заслонки

ДПДЗ передает в электронный блок управления двигателем данные о том, насколько сильно открыта дроссельная заслонка. Ведь каждый раз, когда водитель жмет на газ, заслонка изменяет угол открытия, значит нужно менять количество подаваемого топлива и корректировать угол опережения зажигания. Как видите, важность этой запчасти оценить трудно. И при ее поломке проблем возникает предостаточно.
Самый очевидный признак неисправности ДПДЗ — плавающие обороты холостого хода. Дело может дойти до того, что двигатель будет сам по себе глохнуть на светофорах. Но беда в том, что плавать они могут и по многим другим причинам. Что существенно усложняет поиск неисправности.
Причины поломок скрыты в конструкции датчиков. Так называемый пленочно-резистивный страдает от износа механической части. Второй тип — бесконтактный. Здесь механической части нет, то есть ломаться не чему. Но вот проводка способна "подложить свинью': происходит либо короткое замыкание, либо обрыв. И если сигнал от датчика пойдет неверный или его вовсе не будет, то проблемы со смесеобразованием и углом опережения зажигания возникнут в любом случае.
Легче всего разобраться в проблеме, подключив к автомобилю сканер. Но такое дорогое устройство есть не у всех. Поэтому тем, кто не готов ехать в сервис и платить деньги за диагностику, посоветуем воспользоваться вольтметром.
Нужно проверить, подается ли на датчик напряжение. Для этого снимают его разъем и приступают к измерениям. Если напряжение в норме (12—13 вольт), то ДПДЗ исправен. Если нет — надо искать утечку. Возможен обрыв проводки или короткое замыкание. А если сломался сам датчик, то его не ремонтируют. Легче и дешевле купить новый и заменить.