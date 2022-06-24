К каким неисправностям приведет поломка копеечного датчика положения дроссельной заслонки

Причины поломок скрыты в конструкции датчиков. Так называемый пленочно-резистивный страдает от износа механической части. Второй тип — бесконтактный. Здесь механической части нет, то есть ломаться не чему. Но вот проводка способна "подложить свинью': происходит либо короткое замыкание, либо обрыв. И если сигнал от датчика пойдет неверный или его вовсе не будет, то проблемы со смесеобразованием и углом опережения зажигания возникнут в любом случае.

Легче всего разобраться в проблеме, подключив к автомобилю сканер. Но такое дорогое устройство есть не у всех. Поэтому тем, кто не готов ехать в сервис и платить деньги за диагностику, посоветуем воспользоваться вольтметром.

Нужно проверить, подается ли на датчик напряжение. Для этого снимают его разъем и приступают к измерениям. Если напряжение в норме (12—13 вольт), то ДПДЗ исправен. Если нет — надо искать утечку. Возможен обрыв проводки или короткое замыкание. А если сломался сам датчик, то его не ремонтируют. Легче и дешевле купить новый и заменить.