Из-за санкций топовые самосвалы БелАЗ будут оснащать маломощными моторами

Вместо мощных заграничных моторов БелАЗ решил устанавливать российский ЯМЗ-Э845 отдачей «всего» 730 лошадиных сил. При этом, чтобы использовать столь маломощный (по меркам класса) агрегат, конструкторам пришлось дополнить гибридный привод большим аккумулятором емкостью аж 730 кВт·ч.

В итоге, ярославский дизель вращает генератор, а тот, в свою очередь питает током мотор-колеса и заряжает аккумулятор. Соответственно, при движении из карьера батарея отдает накопленную энергию, а при спуске — накапливает, так как уже мотор-колеса работают генераторами.

О цене гибридной машины белорусы скромно умалчивают. Но зато гордо уточняют, что большинство комплектующих, включая батарею, имеют белорусское и российское происхождение. Поэтому никакие санкции этому самосвалу не страшны.

Известно, что новинкой заинтересовалась российская компания «Стройсервис» из Кемеровской области. Сначала автомобиль пройдет испытания, но представители БелАЗа уверены, что они пройдут успешно, поэтому начали создание аналогичных гибридов других классов.

Кстати, из-за того, что купить аэродромную технику за границей сейчас просто невозможно, у автозавода БелАЗ открываются новые перспективы. Во всяком случае, в Жодино планируют подготовить множество современной техники для обслуживания аэропортов, в первую очередь — аэродромных тягачей.