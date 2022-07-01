За сколько на самом деле сейчас можно купить новую LADA Granta

Разумеется, нас больше всего интересовала «антикризисная» LADA Granta. Напомним, что сейчас АВТОВАЗ выпускает единственную версию этой модели под названием Classic 2022. У нее нет антиблокировочной системы тормозов, подушек безопасности, а 90-сильный 1,6-литровый восьмиклапанник отвечает лишь нормам Евро−2.

При этом новую комплектацию нельзя назвать «ободранной»! Ведь вазовцы расщедрились на окрашенные молдинги, усилитель руля, передние электростеклоподъемники, центральный замок, электропривод зеркал и крепления Isofix. Чего нет, так это кондиционера. Впрочем, автогигант вскоре обещает вернуть его.