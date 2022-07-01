За сколько на самом деле сейчас можно купить новую LADA Granta

Разумеется, нас больше всего интересовала «антикризисная» LADA Granta. Напомним, что сейчас АВТОВАЗ выпускает единственную версию этой модели под названием Classic 2022. У нее нет антиблокировочной системы тормозов, подушек безопасности, а 90-сильный 1,6-литровый восьмиклапанник отвечает лишь нормам Евро−2.
При этом новую комплектацию нельзя назвать «ободранной»! Ведь вазовцы расщедрились на окрашенные молдинги, усилитель руля, передние электростеклоподъемники, центральный замок, электропривод зеркал и крепления Isofix. Чего нет, так это кондиционера. Впрочем, автогигант вскоре обещает вернуть его.
Теоретически за такую машину должны просить 658 300 рублей. А на практике? Сразу скажем, что АВТОВАЗ настойчивов попросил своих дилеров не наглеть, а делать крайне скромную наценку поверх рекомендованной розничной цены (РРЦ). И, посетив нескольких дилеров, портал «АвтоВзгляд» готов подтвердить: от былой дилерской жадности не осталось даже следа!
В трех ДЦ продавцы сработали, как под копирку: за седаны цвета бежевый «металлик» менеджеры просили на 45—50 тысяч больше, чем предписано РРЦ. Но просили не просто так, а в обмен на «допы». В комплект нештатных опций входят внутрисалонные коврики, набор автомобилиста, магнитола и сигнализация.
В общем, в автосалоны LADA действительно вернулись «народные» ценники. Более того, сотрудники точек продаж даже готовы оформить заказ на «голый» автомобиль без всяких «допов». Но не уточняют, сколько времени будет выполняться заказ.
И еще одна примета нового времени. Менеджеры нервно вздрагивают, если видят, что клиент хочет сфотографировать машину. Дескать, есть указание «сверху» ограничить съемку… Интересно, почему? Ведь «антисанкиционная» Granta выглядит вполне пристойно. Но это уже мелочи. Главное, что автомобили есть, а дилерские накрутки вполне гуманны.