Чем новый китайский бренд Radar может быть интересен россиянам

В КНР сейчас настоящий бум пикапов и внедорожников! Тамошняя публика внезапно заинтересовалась автомобилями «для активного отдыха», хотя чаще всего подобную технику покупают обычные горожане, которые редко выбираются за пределы мегаполисов. Но это уже нюансы. А главный факт: автопроизводители стремятся захватить прибыльную нишу, выпуская «приключенческие» SUV самых разнообразных видов.

Так, например, концерн Geely даже создал новую марку Radar, под которой будут выпускаться строго пикапы и внедорожники. Других подробностей пока минимум, но первая модель новообразованного бренда — грузопассажирский RD6 — уже засветился на фотографиях.

А поскольку Geely считает российский одним из самых приоритетных рынков, то нельзя исключать, что со временем «Радары» появятся и в нашей стране. Ведь злейший конкурент Haval уже окучивает отечественного покупателями своими «гряземесами».

А еще китайский автогигант готовится отвоевывать рынки, где сейчас господствуют корейские автопроизводители. Во всяком случае, все последние новинки «поднебесного» бренда выглядят не менее, если не более «дерзко», чем продукты Kia и Hyundai. Самое свежее тому подтверждение — кроссовер Geely FX11.