ФСБ официально прокомментировала «запрет» выезда россиян на автомобилях из страны

Буквально неделю назад в Сети появилась информация о том, что пограничники не выпускают российских автопутешественников за территорию родной страны якобы по причине и поныне действующих коронавирусных ограничений. Иными словами, для пересечения границы, скажем, в целях поездки на курорт в Абхазию или Грузию, либо туристического визита в Литву и другие страны, необходимо иметь при себе документы, подтверждающие факт лечения, учебы или работы за рубежом. Также уважительной причиной для проезда может стать необходимость ухода за близким родственником или похороны.

Портал «АвтоВзгляд» решил проверить эти сведения, обратившись за пояснениями и в Федеральную таможенную службу, и в Пограничную службу ФСБ РФ, где нам официально подтвердили, что никакие ограничения для въезда и выезда россиян в настоящий момент не применяются.

Напомним, что в соответствии с п.1 распоряжения правительства N 763-р от 27 марта 2020 года, были временно введены ограничения движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. Однако сейчас положение этого пункта в отношении граждан РФ, въезжающих в Российскую Федерацию и выезжающих из нее, фактически «обнулили».