КамАЗ прокомментировал «приход» иранской марки Samand на завод «Москвич»

Коротко напомним предысторию. Некоторое время назад Сергею Собянину показали эскизы моделей, которые должны стать будущими «Москвичами». В четырех кроссоверах и одном седане эксперты портала «АвтоВзгляд» без особенного труда опознали продукцию «поднебесной» марки JAC.
Однако вскоре из Набережных Челнов пришло странное уточнение. Камазовская пресс-служба уверяла, что «все совпадения случайны»: дескать, визуализированные образы автомобилей не являются прототипами грядущих товарных моделей.
Из этого заявления можно было сделать вывод, что JAC банально не согласился отдавать свои машины под наклейку шильдиков «Москвич».
Но «помощь» неожиданно пришла со стороны Ближнего Востока: выпускать свои автомобили под российским шильдиком вдруг загорелся Иран. По крайней мере, так утверждает глава центра «Иранцы за рубежом» Мирзаи Гази Аббас Мослем.
В интервью ресурсу RTVI г-н Мослем заявил, что «есть предварительное соглашение, чтобы иранские автомобили производились в России под брендом Москвич». И это заявление стало очередной головной болью для КамАЗа.
— Информация не соответствует действительности. КамАЗ не знает о договоренности с Ираном и продолжает работать с заводом «Москвич» в рамках соглашения, заключенного с Правительством Москвы, — сообщил руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев.
На самом деле, соглашение, на которое ссылается представитель автогиганта, напрямую не уточняет, крупноузловую сборку каких машин наладит «Москвич». А между тем, напомним, мэр столицы пообещал начать эту самую сборку до конца текущего года!
В общем, пока «дело ясное, что дело темное». Со стороны даже кажется, что КамАЗ сейчас — что невеста без приданного. Перспективный JAC отказался от женитьбы сам, а от ухаживаний иранцев, видимо, приходится отпихиваться российской стороне.