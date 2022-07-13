КамАЗ прокомментировал «приход» иранской марки Samand на завод «Москвич»

Коротко напомним предысторию. Некоторое время назад Сергею Собянину показали эскизы моделей, которые должны стать будущими «Москвичами». В четырех кроссоверах и одном седане эксперты портала «АвтоВзгляд» без особенного труда опознали продукцию «поднебесной» марки JAC.

Однако вскоре из Набережных Челнов пришло странное уточнение. Камазовская пресс-служба уверяла, что «все совпадения случайны»: дескать, визуализированные образы автомобилей не являются прототипами грядущих товарных моделей.

Из этого заявления можно было сделать вывод, что JAC банально не согласился отдавать свои машины под наклейку шильдиков «Москвич».

Но «помощь» неожиданно пришла со стороны Ближнего Востока: выпускать свои автомобили под российским шильдиком вдруг загорелся Иран. По крайней мере, так утверждает глава центра «Иранцы за рубежом» Мирзаи Гази Аббас Мослем.