Как КамАЗ «кинул» на машины мэра Москвы Сергея Собянина

Формально письмо прозвучало так, что КамАЗ отказался от выпуска китайских легковушек JAC на заводе «Москвич». Хотя, скорее всего, отказался не КамАЗ, а именно JAC. Ведь сейчас российский автогигант определили объектом адресных санкций со стороны США. И его партнеры (включая заводы из КНР) начали оценивать потенциальные риски.

И нельзя исключать, что опасность вторичных санкций заставила «поднебесную» сторону выйти из проекта. Либо камазовцы выдали желаемое за действительное. То есть, не дожидаясь согласия со стороны «поднебесного» автопроизводителя, поспешили подготовить проект возрождения марки «Москвич», надеясь получить согласие на отгрузку машинокомплектов «задним числом». И за это получили «нагоняй» из Хэфэя.

В любом случае, ситуация получилась глупой. Неужели на эскизах нельзя было изобразить абстрактные машины, а не брать реальные снимки реальных автомобилей? То ли опыта не хватило, то ли ума. И теперь, благодаря одной только оплошности, весь проект выглядит чистой маниловщиной, а любые последущие заявления по этому поводу будут вызывать скептизм, как со стороны экспертов, так и со стороны обывателей.