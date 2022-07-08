Как КамАЗ «кинул» на машины мэра Москвы Сергея Собянина

Скажем честно: производство грузовиков и легковушек — это «две большие разницы». И поэтому экспертное сообщество справедливо удивилось: чем специалисты грузового автогиганта смогут помочь при перезапуске чисто легкового конвейера? Однако в рукаве камазовцев нашелся весьма серьезный козырь — это партнерские отношения с китайским автопромом. А точнее, с фирмой JAC, которая делает машины самых разных форматов.
В Сети сразу появились логичные предположения, что будущие автомобили марки «Москвич», которыми ранее постановили загрузить московский конвейер, по факту окажутся техникой JAC. Поэтому, когда глава КамАЗа Сергей Когогин показал своему тезке, мэру Москвы Сергею Собянину, эскизы будущих новинок, никто на удивился, что изображенные на рисунках модели оказались до степени смешения похожи на серийную продукцию JAC.
Вот только вполне стройную картинку будущей российско-китасйкой дружбы неожиданно разрушил… сам КамАЗ. Его пресс-служба направила журналистам, мягко говоря, неожиданное письмо, содержание которого можно «перевести» примерно так: да, г-н Когогин показал г-ну Собянину некие картинки, но это всего лишь картинки, а будущие «Москвичи» будут совсем другими.
- Представленные на стендах в рамках подписания мэром Москвы С. Собяниным и генеральным директором ПАО «КАМАЗ» С. Когогиным соглашения о сотрудничестве визуализированные образы автомобилей не являются прототипами и не имеют ничего общего с реальными моделями, которые будут выпускаться на МАЗ «Москвич», — сообщили пресс-слжба КамАЗа.
Но зачем тогда было демонстрировать столичному мэру эти самые «визуализированные образы автомобилей»? Ведь получается, что г-на Собянина откровенно обманули! А тот, доверившись индустриальному партнеру, уже пообещал до конца года выпустить около шестисот машин, из которых треть — чистые электромобили.
Формально письмо прозвучало так, что КамАЗ отказался от выпуска китайских легковушек JAC на заводе «Москвич». Хотя, скорее всего, отказался не КамАЗ, а именно JAC. Ведь сейчас российский автогигант определили объектом адресных санкций со стороны США. И его партнеры (включая заводы из КНР) начали оценивать потенциальные риски.
И нельзя исключать, что опасность вторичных санкций заставила «поднебесную» сторону выйти из проекта. Либо камазовцы выдали желаемое за действительное. То есть, не дожидаясь согласия со стороны «поднебесного» автопроизводителя, поспешили подготовить проект возрождения марки «Москвич», надеясь получить согласие на отгрузку машинокомплектов «задним числом». И за это получили «нагоняй» из Хэфэя.
В любом случае, ситуация получилась глупой. Неужели на эскизах нельзя было изобразить абстрактные машины, а не брать реальные снимки реальных автомобилей? То ли опыта не хватило, то ли ума. И теперь, благодаря одной только оплошности, весь проект выглядит чистой маниловщиной, а любые последущие заявления по этому поводу будут вызывать скептизм, как со стороны экспертов, так и со стороны обывателей.