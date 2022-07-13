Компания IVECO «бросила» российское СП

О том, что головной офис IVECO всерьез рассматривает возможность выхода из совместного предприятия по производству грузовых автомобилей, стало известно еще несколько месяцев назад. Во всяком случае, в марте этого года генеральный директор компании Геррит Маркс заявил агентству Bloomberg буквально следующее: «С Россией сейчас просто невозможно иметь дела».

Между прочим, СП «Ивеко-АМТ» существует больше уже более 25 лет, а приставка АMT расшифровывается как «Автомобили Миасс Турин». Притом миасские машины отличаются от итальянских более мощными рамами, усиленными подвесками и многим другим.

Теперь намерение бросить российское СП подтверждено вновь: об этом агентству Reuters заявил вышеупомянутый г-н Маркс. По его словам, 33% акций, принадлежавших итальянцам, уже проданы (скорее всего, за условный рубль) второму участнику предприятия.

— Решение принято, мы передали нашу долю нашему (бывшему) местному партнеру, мы выбыли, — заявил генеральный директор IVECO.

Между тем, сосед «Ивеко-АМТ» — автозавод «Урал», переживает настоящий ренессанс. Впереди — освоение нового поколения мостов, а также запуск принципиально новых моделей. Например, в Миассе готовы предложить перевозчикам дорожные машины, пригодные для «дальнего боя».