В России вместо грузовиков МАЗ стали брать «Уралы» и «китайцев»

Несмотря на преграды, за первое полугодие продажи новых грузовиков просели всего на 18,8%. Притом из 37 676 единиц техники на автомобили марки КамАЗ пришлось 15 050 отгрузок. На втором месте неожиданно для многих оказался автозавод «Урал», умудрившийся нарастить продажи до 3067 машин, показав внушительный рост на 35,2%.

Регистрации новых грузовиков ГАЗ по результатам первого полугодия сократились до 2989 единиц, продемонстрировав падение на 34,1%. Видимо, малому и среднему бизнесу сейчас не особенно нужны среднетоннажники «Валдай Next» и «Газон Next».

У китайского бренда Shacman (Shaanxi) дела идут не просто хорошо, а просто отменно. С января по июнь дилеры этого производителя смогли реализовать 2770 грузовиков, то скачок продаж — в 3,1 раза. И это — четвертое место рейтинга.

Бренд МАЗ сейчас занимает лишь пятое место. Спрос на белорусскую технику снизился на 28,9%, так что минчане смогли передать клиентам только 2027 автомобилей. И есть вероятность, что мазовцы пропустят вперед даже китайскую марку Howo.

Вообще, отечественные перевозчики довольно бойко начали разбирать комтранс «поднебесного» производства. Если смотреть не полугодовые, а понедельные результаты, то бренды из Китая уверенно «оттяпали» почти 40-процентную долю рынка.