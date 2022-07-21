Дилеры начали предлагать владельцам Renault бесплатную автодиагностику

О запуске новой сервисной программы для владельцев автомобилей Renault, а также Kia и Mitsubishi объявила компания «АвтоСпецЦентр», чьи мастера проведут комплексное техническое обслуживание и любые ремонтные работы автомобилей упомянутых марок.

Более того: сервисмены бесплатно проведут диагностику машины по 30 основным пунктам, а также по заниженной стоимости произведут замену моторного масла.

Мы не только можем быстро и качественно отремонтировать автомобили, но и обеспечить сервисные подразделения требуемыми для ремонта запасными частями. Мы даем гарантии на все проводимые работы и запасные части, что снимает значительные риски с автовладельцев, — заявил порталу «АвтоВзгляд» Кирилл Герасимов, директор сервиса «АвтоСпецЦентр Внуково».

По заверению представителей ГК «АвтоСпецЦентр», оснащение СТО в полной мере соответствует мировым стандартам, а команда специалистов прошла полноценную сертификацию. В качестве основных клиентов ожидаются хозяева постгарантийных автомобилей марки Renault, неожиданно для себя сбежавшей из России. Используемые запчасти могут быть, как фирменными, так и неоригинальными.