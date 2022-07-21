Дилеры начали предлагать владельцам Renault бесплатную автодиагностику

Фото: АвтоВзгляд
Недавно о предоставлении услуги бесплатной диагностики автомобилей объявили дилеры китайской Chery и российской LADA. А вот владельцы изделий Renault оказались не у дел — автосалоны ушедшей восвояси французской марки стали закрываться один за другим. Впрочем, нашлись те, кто решил помочь «реноводам» с сервисом и ТО.
Мирон Горин

О запуске новой сервисной программы для владельцев автомобилей Renault, а также Kia и Mitsubishi объявила компания «АвтоСпецЦентр», чьи мастера проведут комплексное техническое обслуживание и любые ремонтные работы автомобилей упомянутых марок.

Более того: сервисмены бесплатно проведут диагностику машины по 30 основным пунктам, а также по заниженной стоимости произведут замену моторного масла.

Мы не только можем быстро и качественно отремонтировать автомобили, но и обеспечить сервисные подразделения требуемыми для ремонта запасными частями. Мы даем гарантии на все проводимые работы и запасные части, что снимает значительные риски с автовладельцев, — заявил порталу «АвтоВзгляд» Кирилл Герасимов, директор сервиса «АвтоСпецЦентр Внуково».

По заверению представителей ГК «АвтоСпецЦентр», оснащение СТО в полной мере соответствует мировым стандартам, а команда специалистов прошла полноценную сертификацию. В качестве основных клиентов ожидаются хозяева постгарантийных автомобилей марки Renault, неожиданно для себя сбежавшей из России. Используемые запчасти могут быть, как фирменными, так и неоригинальными.

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21 июля 2022
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