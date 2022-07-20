Почему подержанные иномарки гораздо опаснее новых LADA без ABS и «эйрбегов»

Фото: АвтоВзгляд
О появлении на рынке упрощенных версий LADA без подушек безопасности, модуля вызова экстренных служб и антиблокировочной системы тормозов, пожалуй, не слышал лишь глухой. Да, такова наша новая реальность, к которой — хочешь, не хочешь — будем привыкать. Если, конечно, сможем…
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Возврат в СССР случился даже раньше, чем мог предположить сам Михаил Горбачев. Судите сами: возрождение «Москвича», реинкарнация «Оки», конвульсии УАЗа и «Лады», получивших, простите, лишившихся и без того минимального набора полезных систем, отвечающих за безопасность. Впрочем, спасибо, что нам оставили хотя бы кресла и руль!

Истинные патриоты возрадовались удешевленным моделям российского производства: а что — полжизни ездили на «Жигулях», «Ижах» да «Москвичах» без всяких там ABS и кнопок вызова милиции! И ничего — справлялись: поедем и дальше. Тем более, что ни выбора, ни денег у населения нет. И в скором времени не предвидится.

Но что же делать поколению, вскормленному бургерами с «кока-колой»? Современному обществу подавай не только подушки безопасности, но и парктроники, камеры, сенсоры да радары. Поэтому в качестве альтернативы «продвинутые юзеры» предпочитают иномарки: пусть подержанные, но безопасные. Правда, это лишь теоретически.

К примеру, те же «эйрбеги» у видавших жизнь заморских машин часто не работают, а то и отсутствуют вовсе, да и пресловутую ABS на них никто не проверял. К тому же, выбирая «вторсырье», рядовому автолюбителю почти никогда не узнать о том, что в авто повело стойки или лонжерон. Как, впрочем, и распознать в нем «утопленника» или «перевертыша». А эти, мягко говоря, особенности подержанной иномарки не сулят ничего хорошего. Скорее, наоборот: безопасность таких машин оставляет желать лучшего. Пусть даже если этим «лучшим» станут исконно русские «Жигули».

Так что же выбрать: новую старую «Ладу» или «уставший» импорт? Об этом вы узнаете из специального выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд».

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20 июля 2022
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