Suzuki отучит автомобилистов ездить на бензине

Еще с 90-х годов Suzuki приняли особый подход к организации производства — «меньше, реже, легче, короче, чище», что сказалось на всем модельном ряду производителя. Например, компактные внедорожники до сих пор очень ценятся во многих странах мира, в том числе и в России. Теперь эти стандарты пригодятся при разработке новых технологий.

Ассоциация, в которую вошла Suzuki станет изучать способы оптимизации процесса производства горючего. Разработчики объединят усилия для изучения самых многообещающих отраслей, позволяющих в будущем достичь углеродной нейтральности: водород и синтетическое топливо на основе электроэнергии из возобновляемых источников энергии, а также биоэтанольное топливо, способное сократить выбросы двуокиси углерода за счет фотосинтеза в растениях.

В ближайших планах ассоциации — начать работы по разработке эффективных систем производства этанола, а также развитие водородных технологий.