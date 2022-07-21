Запашок остался: чем разочаровывает китайский кроссовер Haval Jolion

С января по июнь 2022 года наши граждане купили 5296 «Джолионов», что на 4274 штуки больше, чем в прошлом году. Однозначный успех! Особенно на фоне падения продаж у других производителей. Но подождите бежать к дилерам. Китайские (там машина называется Chulian) и российские автолюбители рассказывают, что находят у этого транспортного средства все больше «болячек».
А запах!
Например, в салонах новых авто отчетливо ощущается химических запах. Причины — пока загадка. Однако граждане двух стран предполагают, что при сборке кроссовера китайцы перебарщивают с антикоррозийной обработкой кузова, что и дает характерный «аромат». Примерно также пахли свежеобработанные антикором «Жигули», только выехавшие из гаражного сервиа. Однако подобные запахи из юности сегодня многих раздражают. Тем более, что вонь очень трудно выводится. Не помогает даже дорогая автохимия.
Характер скверный, нордический
Что касается силового агрегата, то и с ним все не так однозначно. Под капотом «Джолиона» стоит 1,5-литровый наддувный мотор, хорошо известный нашим покупателям. Хотя с ним нет особых проблем по технике, но он крайне прожорлив. Владельцы пишут, что в городе двигатель охотно «кушает» больше 15 литров на сотню (по паспорту 10,4 л), что для компактного кроссовера, который метит в конкуренты «Крете», никуда не годится.
Еще напомним, что головка блока и сам блок у мотора выполнены из алюминия. То есть он очень боится перегрева. А еще тут нет гидрокомпенсаторов, то есть на больших пробегах потребуется регулировка клапанов. В пару к мотору приставлена роботизированная трансмиссия, которая не слишком хорошо с ним синхронизирована. От этого при переключениях вниз часто идут характерные рывки. А ведь каждый рывок хоть немного, но сокращает ресурс коробки.
Да и в паспортном разгоне до сотни за 9,8 сек. многие владельцы сомневаются. При резком нажатии газа задержка достигает двух секунд! А вот это уже может закончиться аварийной ситуацией, скажем, при обгоне. На вялую динамику немало претензий и от китайских товарищей, которые не страдают страстью к гонкам. Там жалуются, что подобное поведение мешает нормально забираться в подьемы на горных серпантинах.
Просчеты в эргономике
Китайцы инвестировали приличные деньги в модульную платформу L. E. M. O. N., а регулировку руля по вылету не сделали. За это машину критикуют рослые водители. В Китае же про это вообще не говорят, ведь люди там в основном ростом ниже среднего.
Наконец, вот еще несколько претензий тех, кто рискнул купить этот автомобиль. Ряд сенсорных клавиш, что под дисплеем, абсолютно не видно днем, а шайба управления трансмиссией чрезмерно тугая: не всегда с первого раза можно «попасть» в нужный режим. Например, вместо «D» селектор перескакивает на «M». Суммируя все эти претензии покупателей делаем вывод, что машина вышла сырой. Поэтому если и знакомиться с ней, то только в каршеринге. А вот для себя лучше купить что-то поинтереснее.