Запашок остался: чем разочаровывает китайский кроссовер Haval Jolion

Характер скверный, нордический

Что касается силового агрегата, то и с ним все не так однозначно. Под капотом «Джолиона» стоит 1,5-литровый наддувный мотор, хорошо известный нашим покупателям. Хотя с ним нет особых проблем по технике, но он крайне прожорлив. Владельцы пишут, что в городе двигатель охотно «кушает» больше 15 литров на сотню (по паспорту 10,4 л), что для компактного кроссовера, который метит в конкуренты «Крете», никуда не годится.

Еще напомним, что головка блока и сам блок у мотора выполнены из алюминия. То есть он очень боится перегрева. А еще тут нет гидрокомпенсаторов, то есть на больших пробегах потребуется регулировка клапанов. В пару к мотору приставлена роботизированная трансмиссия, которая не слишком хорошо с ним синхронизирована. От этого при переключениях вниз часто идут характерные рывки. А ведь каждый рывок хоть немного, но сокращает ресурс коробки.

Да и в паспортном разгоне до сотни за 9,8 сек. многие владельцы сомневаются. При резком нажатии газа задержка достигает двух секунд! А вот это уже может закончиться аварийной ситуацией, скажем, при обгоне. На вялую динамику немало претензий и от китайских товарищей, которые не страдают страстью к гонкам. Там жалуются, что подобное поведение мешает нормально забираться в подьемы на горных серпантинах.