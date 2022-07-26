«Ибинь Кайюи» — новый китайский кроссовер от Chery

От Yibin Kaiyi (Cowin) Automobile Co долгое время не было никаких новостей… И вот вдруг фирма организовала презентациу сразу нескольких моделей! И если городские седаны и хетчбэки нам малоинтересны, то кроссовер Kaiyi i-FA 01 длиной 4738 мм вполне заслуживает нашего внимания.

Технически «ноль первый» представляет собой подзаряжаемый гибрид, построенный вокруг бензинового турбированного ДВС. Притом характеристики топового варианта весьма интересна — с двухлитровым движком и двумя электромоторами новинка выдает 367 сил!

Впрочем, открывать гамму доверено машине поскромнее. У нее основой для силовой установки стал двигатель объемом 1,6 литра, а электрический мотор всего один. Поэтому и суммарная отдача — «всего» 204 силы, а пробег на одной зарядке — 120 километров вместо 180.

Начать производство бензолектрического «паркетника» марка обещает во втором квартале 2023 года, предполагая, что новинка привлечет молодую аудиторию. Что же, посмотрим, захочет ли молодежь раскупать, спроектированные Chery, «Кайюи»…

И еще одна новость от производителей из КНР. Российское представительство компании Changan открыло продажи кроссоверов Uni-K. И если «серые» дилеры просили за неординарный «паркетник» неподъемные 5 500 000 рублей, то официальный «прайс» оказался гораздо более приятным.