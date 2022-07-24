«Газелендваген»: тест-драйв нового русского внедорожника «Стрела»

Для сначала напомним предысторию появления «Стрелы». Разработчиком автомобиля выступило Конструкторское бюро молодежи из МГТУ имени Баумана, а индустриальным партнером — «Военно-промышленная компания», что производит различную армейскую технику, включая знаменитые бронированные вездеходы «Тигр».
К прошлогодней «Армии» партнеры подготовили ходовой макет для проверки интереса публики. И этот самый интерес оказался просто ошеломительным! Из всех отзывов негативных оказалось меньше 20%. Притом многие комментаторы (на словах, но все же) были готовы приобрести такой внедорожник по цене около 2 000 000 рублей.
Собственно, о ценах. При ежегодном тираже от 10 000 экземпляров серийная версия «Стрелы» может стоить около 2 500 000 «целковых». А для освоения производства нужны от четырех до пяти миллиардов рублей. Деньги. надо сказать, вполне подъемные: «Группа ГАЗ», чтобы поставить на конвейер «Соболь NN», сейчас потратит 3,25 млрд.
Услышав такие суммы, представитель какого-нибудь «Форда» или «Фольксвагена» просто рассмеялся! У них рядовой рестайлинг обходится дороже, а здесь — освоение новых моделей. Но никакого шапкозакидательства здесь нет: «Стрела» выходит дешевой, так как рама, подвески, двигатель и многое другое взяты от серийной «Газели Next».
Впрочем, определенные доработки, разумеется, потребовались. Например, прямые газелевские лонжероны решили разрезать, чтобы затем сварить этакую зигзагообразную конструкцию: дотошные читатели, рассмотрев фотографии, поймут, как это сделано. Иначе машина выходила непропорционально высокой.
Пятидверный кузов построен вокруг универсального кабинного модуля «Группы ГАЗ», который также подрезан по высоте. Из-за этого пришлось перекраивать передние двери. Остальная часть — от средней стойки до заднего бампера — собственная разработка бауманцев. Как, собственно, и монструозное интегральное оперение, где капот, крылья и решетка — это единое целое.
Пятиместный салон почти полностью повторяет интерьер «Газели Next», но, ради пущей солидности, авторы проекта обшили сиденья, переднюю панель и дверные карты алькантарой. Диван второго ряда составлен из трех раздельных кресел. За ними расположен просто безразмерный багажник, что неудивительно при общей длине машины 5090 мм.
Как все это едет? Как «Газель», только немного медленнее. В коробке передач нужно сменить передаточные числа, чтобы 150-сильному турбодизелю Cummins было сподручнее крутить большие колеса внешним диаметром 37 дюймов. А так, 2,5-тонному вездеходу вполне хватает штатных возможностей «некстовских» мотора, тормозов и подвески.
Не хватает только полного привода… Но будет! Сейчас Горьковский автозавод заканчивает создание нового поколения трансмиссий 4х4: с передней независимой подвеской, цепной раздаточной коробкой и множеством других интересных решений. Так что выставочной «Стреле» задний привод достался исключительно на временных началах.
Сколько просуществуют те самые «временные начала», никому не известно… По нашей информации, у проекта были вполне осязаемые серийные перспективы. Но сейчас, после начала известных событий, никто не готов давать никаких гарантий. А жаль: подобный внедорожник сгодился бы и силовикам, и гражданским — как альтернатива морально устаревшему «Патриоту».
С другой стороны, у Фонда развития промышленности есть бюджетные миллиарды на развитие российской промышленности, а у «Группы ГАЗ» — свободные после отъезда «Фольксвагена» мощности. И, учитывая соседство конвейера, с которого сходят «Газели», именно «Стрелу» можно было бы выпускать вместо «Октавии» и «Таоса»…