«Газелендваген»: тест-драйв нового русского внедорожника «Стрела»

Для сначала напомним предысторию появления «Стрелы». Разработчиком автомобиля выступило Конструкторское бюро молодежи из МГТУ имени Баумана, а индустриальным партнером — «Военно-промышленная компания», что производит различную армейскую технику, включая знаменитые бронированные вездеходы «Тигр».

К прошлогодней «Армии» партнеры подготовили ходовой макет для проверки интереса публики. И этот самый интерес оказался просто ошеломительным! Из всех отзывов негативных оказалось меньше 20%. Притом многие комментаторы (на словах, но все же) были готовы приобрести такой внедорожник по цене около 2 000 000 рублей.

Собственно, о ценах. При ежегодном тираже от 10 000 экземпляров серийная версия «Стрелы» может стоить около 2 500 000 «целковых». А для освоения производства нужны от четырех до пяти миллиардов рублей. Деньги. надо сказать, вполне подъемные: «Группа ГАЗ», чтобы поставить на конвейер «Соболь NN», сейчас потратит 3,25 млрд.