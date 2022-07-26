Chery Tiggo 8 Pro для России оснастят уникальной трансмиссией

Cистема DHT от Chery влючает полуторалитровый турбированный двигатель, пару электрических моторов, а также трехступенчатую трансмиссию, обеспечивающую передачу максимального крутящего момента до 510 Нм.

В отличие классических гибридных трансмиссий (c двумя двигателями), эта система использует гибкую гибридную архитектуру, что позволяет более эффективно управлять автомобилем, используя бензиновый двигатель и электромоторы независимо друг от друга.

Как уверяет производитель, новый гибрид удивит покупателей Tiggo 8 Pro своими характеристиками. Так, расход топлива в смешанном цикле составляет 1 литр бензина на 100 километров, а набор скорости до 100 км/ч занимает всего 7 секунд.

Вообще, компания Chery пообещала буквально завалить Россию новинками, и свое слово китайцы сдержали. Только за последние девять месяцев они выкатили три автомобиля под премиальным суббрендом Exeed и полноприводный Chery Tiggo 8 Pro Max.

Правда, изучая перечисленные модели, многие даже и не заметили, как в то же время тихонько обновился Tiggo 8. Хотя он изменился не только внешне, но и получил иные силовые агрегаты… С подробностями — портал «АвтоВзгляд».