Great Wall запатентовал для России крутой пикап «Пушка»

Сейчас Great Wall запатентовал через Роспатент дизайн «Кэннона». Это вовсе не означает, что китайский бренд планирует вывести новинку на отечественный рынок: возможно, офис марки лишь выполнил необходимые бюрократические процедуры.

Однако, как показывает практика, производители из КНР действительно часто работают по проверенной схеме: первым делом идет оформление патента, затем — прохождение обязательной сертификации, а следом — начало продаж автомобиля.

В любом случае, фанаты больших машин наверняка будут рады выходу «Пушки», как переводится название Cannon. В наших широтах не продается ни одного полноразмерного кикапа, так что китайцы, если примут соответствующее решение, займут абсолютно пустую нишу.

Оосбенного шарма модели придает силовой агрегат: под капотом топовой версии машины скрывается трехлитровый V6 отдачей 354 силы, с которым сблокирован 9-диапазонный «автомат». Привод, разумеется, только полный.

Вообще, «поднебесные» бренды получают российские патенты на промышленные образцы чуть ли не каждый месяц. А последним они «застолбили» дизайн купеобразного кроссовера Haval H6S — изображения новинки уже появились в базе Роспатента.