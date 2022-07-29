АВТОВАЗ отгрузил дилерам партию новейших LADA Vesta NG: известны цены

Эти несколько сотен автомобилей АВТОВАЗ распределит среди своих дилеров. Все LADA Vesta NG — в средней комплектации Luxe. Как сообщают продавцы, за седан будут просить 1 630 000, а за универсал — 1 815 000 рублей. Седаны оснащены 106-сильными моторами и механическими коробками, а универсалы — французскими шестнадцатиклапанниками отдачей 113 сил и вариаторами.

Как сообщает паблик Avtograd news из соцсети VK, также было собрано несколько десятков максимально упакованных автомобилей — их, прежде всего, можно отличить по вертикально расположенному тачскрину медиасистемы диагональю 10 дюймов. По некоторым сведениям, такие автомобили пополнят корпоративный парк концерна.

Напомним, что перезапустить производство обновленной LADA Vesta руководство АВТОВАЗа теперь обещает не раньше 2023 года. Но оценить, каким получился салон новинки, мы имеем возможность прямо сейчас, так как Росстантарт опубликовал иллюстрации из патентных документов.

Что касается внешности, то ее показать широкой публике успели. Большая часть кузовного «железа» осталась прежней, разве что, сзади появилась другая крышка багажника. Из мелочей перечислим крупный логотип LADA и колесные диски иного дизайна.