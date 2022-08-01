Мелочь, но неприятно: АВТОВАЗ поднял цены на cвои модели

Этой весной фанаты «Ларгуса» первыми узнали, что такое «ценовые качели». Так, с 1 марта за базовый универсал LADA Largus начали просить 1 077 000, так как ценник разом увеличился аж на 247 000 рублей. А через пару недель прайс-листы были переписаны вновь: с того момента самая практичная машина марки LADA стала предлагаться за 1 235 900 «целковых».

Впрочем, глагол «предлагаться» не слишком соответствует действительности. Из-за логистических неурядиц представители этого семейства выпускались АВТОВАЗом неритмично, а в конце апреля конвейер полностью остановился. Так что все последние месяцы «ларчики» были огромным дефицитом, за которым стояли очереди.

Впрочем, в ближайшее время АВТОВАЗ возобновит выпуск модели, правда, соберет лишь около 1800 машин. И они будут дороже «докризисных»: как отмечает ресурс «Лада.онлайн», рекомендованные цены на LADA Largus повысили на 65 000. Универсал теперь сейчас от 1 300 900, а фургон — от 1 301 900 рублей.

Также подорожала «оспортивленная» LADA Granta Drive Active: в базовой комплектации седан «прибавил» 5000 — теперь его предлагают минимум за 809 900 «целковых». Напомним, что от обычной «Гранты» «драйвовую» версию отличают 28 оригинальных деталей, включая фирменный обвес и анатомические сиденья.