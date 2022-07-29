В России нашли способ вывести автопром из глубокого кризиса

Однако выход из сложной ситуации, похоже, нашелся: как уверяют представители московского предприятия «Микрон», они создали широкую линейку российских чипов персонально для автомобильной промышленности. В ассортименте есть стандартные чипы, а также микросхемы, адаптированные под конкретных производителей.

Вообще, ГК «Микрон» носит статус крупнейшего производителя и экспортера микроэлектроники из российских фирм. Сейчас на площадях ОЭЗ «Технополис Москва» производится более 700 типов продукции, из которыз 32 адресованы автопрому. Вскоре инженеры обещают наладить печать еще примерно полусотни наименований.

Между тем, дефицит электроники сильнее всего ударил по новой LADA Vesta NG — из-за нехватки компонентов завод «LADA Ижевск» простаивает на протяжении полугода. И, как уверяют сотрудники, конвейеры возобновят движение только во второй половине 2023-го.

Впрочем, в начале года АВТОВАЗ успел собрать несколько сотен рестайлинговых седанов и универсалов из флагманского семесйтва. Долгое время этот тираж «мариновался» на заводских складах, но сейчас руководство автогиганта решило отправить машины дилерам.