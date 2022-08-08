Россияне тратят больше всего денег на покупку китайских машин

За исследуемый период российские граждане потратили на приобретение новых авто 71,1 млрд. рублей, — почти на 40% больше, нежели в мае 2022-го. Тогда в денежном выражении отечественный авторынок находился на уровне 51,5 млрд. рублей. Максимальная доля от июньских трат населения на покупку легковых авто в России досталась «китайцам». 9400 автомобилей из Поднебесной нашли своих российских владельцев, расставшихся при этом с 28 млрд. рублей.

Заметно меньше китайских автопроизводителей за тот же период времени выручили корейские поставщики легковушек в нашу страну — 16,8 млрд. рублей. Корейских машин было при этом продано около 6500 штук. Европейские автобренды получили за июнь в РФ 11,4 млрд. рублей, реализовав 4100 своих легковушек. Отечественным автозаводам июнь принес 7,4 млрд. рублей. Покупателей нашли 7500 ТС российских марок.

Заметим также,что на сделки в сегменте новых SUV в России за первый месяц лета пришлось 72% всех потраченных покупателями денег и доля в 59% от общих продаж на авторынке. Это 51,1 млрд. рублей и 17 400 единиц новых кроссоверов-внедорожников соответственно.