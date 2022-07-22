«Разборки» бывалых: сравнительный тест Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai

Теперь уже мало кто помнит, что именно появление Qashqai в линейке Nissan в 2010 году фактически дало старт потребительскому буму вокруг кроссоверов. По крайней мере, в России интерес к такому типу легкового автомобиля полыхнул впервые именно благодаря этому «японцу». Так был положен конец доминировавшему ранее положению седанов в списке предпочтений отечественного автомобилиста.

«Маленький, но джип» быстренько вышвырнул из списка «мечт» миллионов россиян образ большого черного «обкомовского» седана, как маркера успешности и благосостояния. Нечто подобное случилось не только в России, но и по всему миру, в том числе, и в Европе. Недаром первый в истории VW компактный кроссовер — Tiguan — «вылупился» всего лишь на год позже Qashqai. Собственно, и по сей день обе машины на отечественном рынке идут «ноздря в ноздрю», олицетворяя два основных течения в подходе к дизайну и потребительским качествам современных SUV.