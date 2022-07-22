«Разборки» бывалых: сравнительный тест Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai

Теперь уже мало кто помнит, что именно появление Qashqai в линейке Nissan в 2010 году фактически дало старт потребительскому буму вокруг кроссоверов. По крайней мере, в России интерес к такому типу легкового автомобиля полыхнул впервые именно благодаря этому «японцу». Так был положен конец доминировавшему ранее положению седанов в списке предпочтений отечественного автомобилиста.
«Маленький, но джип» быстренько вышвырнул из списка «мечт» миллионов россиян образ большого черного «обкомовского» седана, как маркера успешности и благосостояния. Нечто подобное случилось не только в России, но и по всему миру, в том числе, и в Европе. Недаром первый в истории VW компактный кроссовер — Tiguan — «вылупился» всего лишь на год позже Qashqai. Собственно, и по сей день обе машины на отечественном рынке идут «ноздря в ноздрю», олицетворяя два основных течения в подходе к дизайну и потребительским качествам современных SUV.
Речь идет о немецкой сдержанности, четкости и где-то даже чопорности, противостоящей азиатской показной «несерьезности», переходящей порой в «игрушечность». Неистребимые корни последнего явления — в стремлении угодить вскормленным на анимэ вкусам японцев, корейцев, китайцев и иже с ними.
Противоположность условно европейского и азиатского подходов проявляется уже во внешности Tiguan и Qashqai. Геометричность и холодная сдержанность линий передка и задней части «немца» противопоставлена похожей на мультяшную физиономию робота-трансформера «морде» японского кроссовера. Если поставить их рядом, немедленно осознаешь: еще более взаимоисключающие концепции экстерьера машин придумать будет сложно. Зато интерьер Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai при всех их различиях одинаков в одном: в желании дать владельцу машины максимум удобства и возможностей.
Среди опций, которые предлагаются сидящему за рулем, как японского, так и немецкого «кроссов», есть все, что только можно пожелать в этом классе автомобилей. Продвинутые «мультимедийки» с тачскринами, умеющие в Apple CarPlay и Android Auto (а у Qashqai еще и Яндекс Авто), адаптивные «круизы», климат-контроль, водительские ассистенты, подогревы всего и вся, камеры заднего вида, «мультирули»… По поводу «фарша» что там, что там можно не беспокоиться.
Но приборка у «японца» стрелочно-аналоговая, а у «немца» — цветной монитор. И водительское кресло у Tiguan более строгое, с более выраженной поддержкой, а у Qashqai помягче, поуютнее. Ну, и сзади у пассажиров немецкой машины чуть больше места для коленок. Видимо, потому, что колесная база японского кроссовера немного короче — 2646 мм против 2678 мм у «немца».
Что касается энерговооруженности, то самый могучий Nissan Qashqai на российском рынке оснащен 144-сильным атмосферным двухлитровым бензиновым мотором и вариатором в полноприводной трансмиссии. А Volkswagen Tiguan может предложить, в принципе, комплектацию с 220-сильным «турбо» под капотом. Но в данном случае мы сравниваем с топовым «японцем» вариант Tiguan с турбированным 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью 150 «лошадей» и 6-ступенчатым «роботом».
Динамика немецкого кроссовера оказалась с субъективной точки зрения поинтереснее, чем у Qashqai. И дело тут даже не в чуть более высоких номинальных характеристиках производительности двигателя Tiguan. Просто турбированный агрегат сам по себе выдает максимальную мощность раньше, на более низких оборотах, по сравнению с «атмосферником». Да и в «роботе» происходит заметно меньше потерь энергии, нежели в вариаторе. Все это выливается в паспортные 10,5 секунд разгона до 100 км/ч у Nissan Qashqai и 9,8 секунд у — Volkswagen Tiguan. Зато с точки зрения надежности и долговечности атмосферный силовой агрегат даст приличную фору турбированному…
В плане ощущений от вождения среди двух наших кроссоверов выявить явного фаворита не удалось. С одной стороны Tiguan рулится четче, настройки подвески у него явно «европейские».
В то же время Qashqai определенно лучше переваривает неровности, меньше реагирует на тех же «лежачих полицейских» и вообще, более комфортабелен. Хотя и шумноват — многовато звуков идет от колесных арок.
Но зато «Кашкай» в самой топовой комплектации предлагают по цене от 3,1 млн. рублей, а к полноприводному «Тигуану» со 150-сильным движком меньше, чем с 3,9 млн даже не подходи! Почувствуйте, как говорится, разницу. В том числе, и в деньгах…