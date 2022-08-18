GM отзывает 500 000 небезопасных Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade

Фото: АвтоВзгляд
Американский концерн General Motors объявил об отзыве без малого 500 000 внедорожников Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade по причине плохой фиксации замков ремней безопасности на третьем ряду кресел. В случае ДТП, ремень попросту не удержит пассажира, что грозит плачевными последствиями.
Ефим Розкин

Как выяснилось, в ходе производства автомобилей был нарушен алгоритм технологии сборки, в результате чего ремни безопасности для пассажиров галерки оказались попросту небезопасными.

Помимо Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe, выпущенные с 2019-го по 2022 год, под отзыв подпадают также GMC Yukon и Chevrolet Suburban, сошедшие с конвейера в период с 2021-го года.

Процедуру замены замка ремня безопасности представители официальных дилеров проведут бесплатно. Правда, речь идет о потребителям северо-американского рынка. А вот, как быть российским владельцам пресловутых внедорожников, пока непонятно.

Напомним, что GM покинул нашу страну, а дилеры нередко отказываются от положенных собственникам гарантийных обязательств. Будет ли инициирован отзыв в России — остается загадкой.

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18 августа 2022
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