Вторичный авторынок России завален никому не нужными японскими и немецкими иномарками

Самую большую долю на «вторичке» сейчас занимают немецкие автомобили — 22,7%. Второе место досталось машинам из Японии (26,3%). Об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщили аналитики «Авто.ру», проанализировавшие объявления о продаже «бэушек» на российском рынке.

Желающих избавиться от Toyota стало больше на 28%, продавцов Mercedes-Benz — на 23%, Volkswagen — на 18%, а BMW — на целых 42%.

А как же вездесущие «китайцы»? Доля авто с пробегом родом из Поднебесной сократилась до 1,8%. При этом пятилетних представителей КНР в продаже нет: видимо, народ от них избавляться не спешит.