У Dodge Challenger отбирают бензиновый мотор

Производство купе Challenger и седана Charger планируют свернуть уже в декабре 2022 года. После этого производитель возьмет паузу и через пару лет возродит эти машины, но уже как электромобили.

Что касается Challanger Shakedown, то под капотом этой версии работает бензиновый атмосферный мотор объемом 6,4 литра и мощностью 485 лошадиных сил. Автомобиль отличается особым «колором» стиле классической модели 1971 года, шильдиками и крупными воздухозаборником капота.

Видимо, экологи даже в США взяли свое и компаниям все труднее выпускать мощные версии бензиновых машин. Их легче перевести на электротягу. Так что век маскл-каров близится к закату.